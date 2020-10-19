Vali Okay Memiş'in 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajı - Son Dakika

Vali Okay Memiş'in 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajı

19.10.2020 12:22
Vali Okay Memiş'in 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajı, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şunları kaydetti; "Muhtarlık, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, 19 Ekim 1829 tarihinde şanlı ecdadımız Osmanlı tarafından İstanbul'da başlatılan ve 1833 yılından itibaren de Anadolu'nun bütün mahalle ve köylerinde hayata geçirilen muhtarlık sistemi, 1854 tarihli belediye teşkilatından da eski ve köklü bir sistemdir. Halen mevcut yönetim sistemimiz içerisinde muhtarlıklar, yerel yönetimlerin çok önemli bir parçasıdır. Muhtarlarımız, yerel idarelerin en alt birimi olmaları nedeniyle, halkımıza çok yakın olup, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızın sosyal - kültürel hayatıyla yakından ilgilenmektedirler.

Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu ve demokrasi zincirinin ilk halkasını muhtarlarımız oluşturmaktadır. Muhtarlarımız, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Aynı zamanda görev yaptıkları mahallelerde devletimizin en temel temsilcileri konumunda olan muhtarlarımız, bulundukları yerlerde devletimizin gözü ve kulağıdır.

Bu nedenle, devletimizin temsilcisi niteliğinde olan muhtarlarımız, devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte, halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara arz ederek, çözüme kavuşturmasında önemli bir görev üstlenerek, halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedirler. Kamu yönetiminin ilk basamağını teşkil eden muhtarlarımız, tasada ve sevinçte halkımızla hep iç içe olmuşlardır.

Bu duygu ve düşüncelerimle, demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan ve üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde ifa eden muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temennisiyle, sağlık ve esenlikler diliyorum." - ERZURUM

Vali Okay Memiş'in 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajı

Muhtarlar Günü, Okay Memiş, Erzurum, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Okay Memiş'in 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Çocuğu okula giden veliler dikkat! Virüsün en fazla bulaştığı yer tuvalet ve musluklar oldu Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi 6 kuşaktır vatandaşa hizmet veriyorlar: Muhtarlık mesleğini 75 yıldır babadan oğula devreden aile işleriyle gurur duyuyor Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık         
12:34
Sunucu Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı Sunucu Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı         
12:10
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 13:22:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Okay Memiş'in 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei