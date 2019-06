Vali Okay Memiş'in ramazan bayramı mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vale Memiş, "Bolluk ve bereketin, huzur ve güvenin yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı, Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma ve dayanışma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız" dedi.



Bayramların sosyal hayatımıza en büyük katkı sağlayan müstesna günler olduğunu belirten Vale Memiş, mesajında şunları kaydetti; "Zira akrabalar arasında ziyaretleşmeler, kaynaşmalar, muhabbetler zirveye ulaşır, gönüller huzur ve sevinçle dolar. Bayramlar, her yıl gelip geçen ve sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, bireysel benlikten adeta toplumsal benliğe geçildiği, yüce dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verip, hakkı, hakikati ve adaleti yüceltmek, ahlak ve fazilete çağırmak, sevgi, barış ve huzurun yayıldığı müstesna günlerdir.



İdrakiyle müşerref olduğumuz dini bayramlarımızda, özellikle yakınımızdakilerin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden serpilip ve geliştiği çok özel ve kutsal zaman dilimleridir. İdrak edeceğimiz bu bayram, İslam coğrafyasında ümitsizliklerin ortadan kalkması ve geleceğe umutla bakabilmek için Allah'ın bizlere bir ihsanı ve armağanıdır. Aynı zaman da bu ay; içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin bulunduğu ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerimin ilk nazil olduğu gecedir. En içten temennimiz odur ki Ramazan ayı ve bayramının taşıdığı bu güzel iklimin bütün yeryüzüne yayılmasıdır.



Ne yazık ki; Ramazan bayramımızı idrak ederken, dünyanın çeşitli yerlerinde Müslüman kardeşlerimizin maruz kaldıkları çile, ıstırap, savaş ve sıkıntılar maalesef yüreklerimizi burkmaya devam etmektedir. Yüce Allah'tan en büyük temennimiz halen zulüm gören bu kardeşlerimizi bir an önce o durumlarından kurtarmasıdır.



Bu vesileyle, kendi ilimizdeki muhtaçlarımızı gözetmenin yanı sıra insanlık dramının yaşandığı yerlerdeki insanlara, yardım ve bağışlarımızla daha cömert davranarak hareket etmemiz ve hassasiyet göstermemiz takdire şayan bir davranış olacaktır.



Bu duygu ve düşüncelerimle, Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın, başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere, tüm İslam coğrafyasına barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum." - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

