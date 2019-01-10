Son Dakika Haberleri: Vali Okay Memiş: "Kaynakları Yerinde Kullanın"

Vali Okay Memiş: "Kaynakları Yerinde Kullanın"

1 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle Kongre binasında kaymakamlarla bir araya geldi.

Vali Okay Memiş:
Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle Kongre binasında kaymakamlarla bir araya geldi.

Kaymakamların İdareciler Gününü kutlayarak söze başlayan Vali Okay Memiş, Erzurum'u hayvancılıkta ilk sıraya taşıyacaklarını ifade etti.

Her fırsatta Erzurum'un mevcut potansiyelinden söz eden Vali Memiş, "Erzurum yüzölçümüyle Türkiye'nin 4'üncü ilidir. Tarım ve özellikle hayvancılık konusunda Türkiye sıralamasında ikinci sıradayız. Şehrimizde bulunan geniş mera alanlarıyla hayvancılığı birinci sıraya taşıyacağız. Yine Türkiye'nin en önemli kayak merkezini elimizde bulunduruyoruz. Palandöken Kayak Merkezini yapacağımız tanıtımlarla ve çalışmalarla turist sayısını 1 milyonlara çıkaracağız. Bunun için tüm kaymakamlarımızdan destek bekliyoruz. Her konuda kaymakamlarımız işlerini titizlikle yürütüp, takibini iyi yapmalarını istiyoruz. Hangi köyümüzde ne eksiğimiz varsa ihtiyaca göre iyi tespit yapıp kamu kaynaklarını doğru yerde kullanacağız. Alt yapısız, yolsuz, elektriksiz köy bırakmayacağız. Temel kamu hizmetleri ile sosyal alanlar oluşturup, şehrimize değer katacağız. Hafta sonları programlar yapıp çocuklarımızı ilçe ve köylerden şehrimize kayak merkezlerine taşıyacaksınız. Herkes kayak yapmayı öğrensin. Bu vesile ile "İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın" ifadesini düstur edinerek, büyük bir özveriyle kendilerini Aziz Milletimizin hizmetine vakfeden idarecilerimizin gününü kutluyorum" dedi.

Daha sonra Vali Memiş ve kaymakamlar 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi salonda objektiflere poz verdi. Ardından Vali Memiş, kaymakamlarla birlikte Palandöken Kayak Merkezine giderek, kayak pistlerini ve tesislerini gezdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

Erzurum, Okay Memiş, Güncel
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