Vali Okay Memiş: "Mazlumun Sındığı Tek Liman Türkiye'dir"

Erzurum Valisi Okay Memiş, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ve beraberindeki 5 kişilik Afganlı Zamani ve Suriyeli Süleyman ailelerini kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Okay Memiş, her yıl 18 Aralık ayında kutlanan Uluslararası Göçmenler Günü'nün, ülkelerinde çıkan savaşlar nedeniyle, topraklarını terk etmek zorunda kalan göçmenlerin yaşadıkları ekonomik, siyasi, psikolojik ve hukuksal sorunlarına dikkat çekmek için kutlandığını söyledi.



Erzurum'da bulunan göçmenlerin daha huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirten Vali Memiş, "18 Aralık 2000 yılında, Birleşmiş Milletler tarafından 'Uluslararası Göçmenler Günü' olarak kabul edilmiştir. Göçmenler Gününde, göçmenlerin yaşadığı sorunların gündeme getirilerek, bu sorunlara karşı toplumda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır" dedi.



TÜRKİYE'DE KİMSE AÇ KALMAZ



Türkiye'nin bulunduğu coğrafya üzerindeki hiçbir soruna kayıtsız kalmadığını belirten Vali Okay Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Nice kültürlere ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Türk Milleti kendi milletinden olsun veya olmasın herkese kapılarını her zaman ardına kadar açan bir millet olmuştur. Yardıma muhtaç olan insanlara yardım elini uzatmaktan hiçbir zaman çekinmemiştir. Bu nedenle, hiç parası olmayan biri bile Türkiye'de aç kalmaz. Mutfağımızda sizlere de verebileceğimiz bir tas çorbamız her zaman bulunur. Türkiye olarak biz bu güce sahibiz."



TEK AMAÇLARI ÜLKELERİN PETROL REZERVLERİ



"Dünya üzerindeki emperyalist güçler, demokrasi adına 'Arap Baharı' getireceğiz diye bu coğrafya üzerinde bulunan bazı ülkeleri, petrollerinin üzerine konmak için yerle yeksan ettiler" diyen Vali Memiş, insanları yoksulluğa mahküm edip, özgürlüklerini ellerinden aldıklarını söyledi.



Daha sonra bu insanları yani göçmenleri bir yük olarak gördüklerine dikkat çeken Vali Memiş, "Ancak Türkiye hiçbir zaman böyle düşünmemiştir. Kendi topraklarında sıkıntı yaşayan ülkelerin mazlum vatandaşlarına kapısını açan bir toplum olmuştur. Bizler gelenek ve göreneklerimize bağlı kalarak zorda kalan bu insanlara yardım elini her zaman uzatmışızdır. Uzatmaya da devam edeceğiz. Ülkemize gelerek, milletimizin vicdanına sığınan, misafir olarak gördüğümüz bu insanlara her zaman şefkatle, merhametle hizmet edeceğiz. Bu vesileyle 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.



Ziyaretin ardından Vali Okay Memiş, Suriyeli ve Afganlı ailelere ve çocuklarına eğitim seti ve çeşitli hediyeler verdi. - ERZURUM

