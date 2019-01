Vali Okay Memiş, Öğrencilerden Tatilde Bolca Eğlenerek, Kayak Yapmalarını İstedi

Erzurum'da, bin 160 okulda 154 bin 634 öğrenci karne aldı.

Erzurum'da, bin 160 okulda 154 bin 634 öğrenci karne aldı. Vali Okay Memiş, Şehit Murat Ellik ilkokulunda karnelerini dağıttığı öğrencilerden tatilde bolca eğlenerek, kayak yapmalarını istedi.



Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Kaymakamı Mehmet Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Palandöken ilçesinde bulunan Şehit Murat Ellik ilkokulunda 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 1. döneminin sona ermesi nedeniyle öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrencilere Erzurum'da yaşadıkları için şanslı olduklarını söyleyen Vali Okay Memiş, "Türkiye'nin en önemli kayak merkezi olan Palandöken Kayak Merkezi ilimiz sınırları içinde bulunuyor. Kayak Merkezimizde Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, Kayak Federasyonumuzun ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün önemli tesisleri var. Anne ve babalarınızla birlikte gidip orada kayak yapabilirsiniz. Tatilde yollarda oynamadan bolca eğlenin" dedi.



Öğrencilere karne ve kitap hediye eden Vali Memiş, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Geleceğin öğretmenleri, mühendisleri, doktorları sizler olacaksınız. Ben ilk ve ortaokuldayken futbolcu olmak isterdim. Ama Vali oldum. Halen futbol oynuyorum. Spor yapmaya devam ediyorum. Sizlerde spor yapın" ifadelerini kullandı.



Öğrencilere "Notlarınız farklı olabilir, bu sadece notu yüksek olan arkadaşınızın sizden daha fazla ders çalıştığı anlamına gelir" diyen Vali Memiş, sözlerine şöyle devam etti:



"Hepiniz çok zekisiniz. Hepiniz pırıl pırıl bir zekaya sahipsiniz. Ama bazı arkadaşlarınız muhtemelen sizden daha fazla derse zaman ayırmıştır. Dolayısıyla sizde 2. dönem derse biraz daha fazla zaman ayırırsanız o fark rahatlıkla kapanabilir. Her şeyden önemlisi biz sizi bu okullarda mutlu görmek istiyoruz. Bugün karşımda çok mutlu çocuklar gördüm. Buda beni çok mutlu etti." - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile 0-0 Berabere Kaldı

Abdurrahman Dilipak'tan Bomba İddia: Abdullah Gül, Erdoğan'ın Yakınlarını Yanına Alarak 5 Mayıs'ta Parti Kuracak

Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti

MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı