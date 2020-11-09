10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Memiş, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde, saygı, rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

Atatürk'ün milletine duyduğu sonsuz güven ve inançla, milletiyle önüne çıkan tüm engelleri tek tek aşarak istiklal ve istikbaline canı pahasına sahip çıkıp bağımsızlık mücadelesini cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandırdığını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Yalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihi açısından da müstesna şahsiyetlerden biri olan Atatürk, elde ettiği zaferler ve kurucusu olduğu Cumhuriyetimizle saygın ve unutulmaz bir lider olarak şanlı tarihimizdeki doldurulamayacak yerini almıştır. Bugün onun işaret ettiği çağdaş ve aydınlık yolda milletçe birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek Cumhuriyetin kazanımlarının bilinciyle, gösterdiği hedef ve muasır medeniyet yolunda yürümeye devam etmeliyiz. Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte daha büyük bir şevk ve heyecanla devam ettirmeliyiz."

Vali Memiş, vatan uğruna canlarını feda eden şehit ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını sözlerine ekledi.