Vali Okay Memiş'ten 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kutlama mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Okay Memiş'ten 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kutlama mesajı - Son Dakika

Vali Okay Memiş'ten 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kutlama mesajı

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı.

Vali Okay Memiş'ten 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kutlama mesajı, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı.


Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi;


"Vatan, insanın yuvasını kurduğu, huzur ve mutluluğu bulduğu yerdir. Baskı ve zulümden uzak, güven içinde özgürce yaşanan yerdir.


18 Mart 1915 tarihi, Türk Milletinin destan yazdığı tarihtir. Bugün Türk Milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini, "Çanakkale Geçilmez" sözleri ile vücut bulan kadını, erkeği, çocuğu, genci ve yaşlısıyla bir milletin varoluş mücadelesinin temelinin atıldığı gündür.


Tarihimizin akışını değiştiren meşhur deyimle, Çanakkale'de yedi düvele karşı göğsünü siper edip, kazanılmış şanlı zaferlerden biridir. İman ve vatan aşkıyla çarpan yürekler, şehitlik mertebesine ve gazilik için bir an olsun gözünü kırpmadan gövdelerini siper etmişlerdir. Dönmeyi hiç düşünmediler. Bu vatanı, evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini kırpmadan verdiler. Kahraman ecdadımız bu şanlı mücadelede imanından güç almış, vatan aşkıyla ayakta kalmıştır. Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk Ulusunun muhteşem bir destanıdır. Vatanı savunmak, ezanımızın yurdumuzda yankılanması, vatanı savunmak, şanlı Türk Bayrağımızın göklerde dalgalanması ve namusumuzu korumak demektir.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün ifadeleriyle, "Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur." Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlık ve egemenlik aşkının kahramanlık destanıdır.


Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatanın bölünmez bütünlüğünü ve Türk Milletinin huzur ve güvenliğini sağlamak için hayatlarını feda eden Aziz ve Kahraman Şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz. Çanakkale, vatan savunması; akıl ve iman gücünün birleşerek, Cumhuriyet' in temellerinin atıldığı muhteşem bir zaferdir. Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş muhteşem bir bağımsızlık mücadelesi örneği ve bir insanlık dersidir. Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk Ulusunun zaferidir.


Bu kutsal vatan topraklarının korunması ve Şanlı Türk Bayrağımızın gökyüzünde ilelebet dalgalanması için birlik, beraberlik içinde verilen kutsal mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, borç bilmeliyiz. İstiklal Marşı Şairimiz, Mehmet Akif Ersoy'un da ifadeleriyle;


Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,


Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber.


Çanakkale Zaferinde; bir kahraman olarak ölümsüzleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Aziz şehitlerimizi ve Kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, aziz halkımızın bu onurlu gününü en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ERZURUM

Okay Memiş, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
İngiltere'de koronavirüs tedavisi gören Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu         
12:25
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:00
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:46:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Okay Memiş'ten 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kutlama mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]