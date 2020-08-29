Vali Okay Memiş'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Memiş, mesajında, milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya
ilan edildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın gurur ve
mutluluğunu yüce Türk milleti olarak hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.
Büyük Taarruzla başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Başkomutan
Meydan Muharebesi ile taçlanan Kurtuluş Savaşı'nın dünyadaki tüm milletlere yol gösterdiğini belirten Memiş, şunları kaydetti:
"Yüce Türk milletinin verdiği onur mücadelesinin sonunda, zaferle sonuçlanan
30 Ağustos Zaferi, bu mukaddes vatanın tapusunun necip Türk milletine ait olduğunu
tüm dünyaya bir kez daha ilan edildiği bir dönüm noktasıdır. Bu şanlı zaferimiz tüm
mazlum milletlerin uyanışına ve benliklerine dönüşümlerinin gerçekleşmesini
sağlayan istiklal ve kurtuluş meşalesinin yakılmasına vesile olan kutlu bir gündür.
Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve bağımsızlığımız her zaman olduğu
gibi bugünde Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır."
Vali Memiş, Zafer Bayramının, kahraman ordunun millete unutulmaz ve
şerefli bir armağanı olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazileri minnetle, rahmetle yad ederek, tüm Erzurumlu hemşehrilerinin Zafer Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:49 - Kaynak: AA
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