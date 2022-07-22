Vali Okay Memiş'ten "Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Vali Okay Memiş'ten "Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü" mesajı Açıklaması

22.07.2022 18:35
Vali Okay Memiş'ten "Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü" mesajı Açıklaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Memiş, mesajında, Erzurum Kongresi'nin Milli Mücadele'nin rotasının belirlenmesi anlamında tarihi bir öneme sahip olduğunu hatırlattı.

Yıl dönümünü kutladıkları kongrede, ülkenin geleceğini tayin edecek çok önemli kararların alındığını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Vatanın bir bütün olduğu, parçalanamayacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, 'Kuvayımilliye'yi amil ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.' şeklinde bütün cihana ilan edilmiştir. Erzurum Kongresi ile bağımsızlık meşalesi yakılmış ve İstiklal Savaşı'mız bu şehirden başlatılmıştır. Kurtuluş mücadelesi, 23 Temmuz tarihinde de Erzurum'da olgunlaşmıştır. Bu bağlamda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum çalışmaları sırasında mücadelenin seyrini değiştirecek çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Atatürk'ün askerlik görevinden istifa etmesi, artık sade bir vatandaş olmasına karşın, bağımsızlık sevdalısı yiğit Dadaşların onu bağırlarına basmaları ve ardından yürümeleri, daha da önemlisi 9. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın burada, kolordusu ile emrinde olduğunu beyan etmesi, milletimizin kaderini değiştiren muhteşem tarihi dönüm noktalarından biri olmuştur."

Erzurum Kongresi'nde sadece bölgenin değil milletin kaderini tayin eden kararlar alındığını aktaran Memiş, "Zaferin ilk adımı, bağımsızlığın kapısı olan Erzurum Kongresi kararları, Türk milletinin azim ve kararlılığının bir örneğini teşkil etmektedir. Türk milletinin tarihi şeref sayfalarından biri olan bu kongreye, Erzurum halkı, büyük bir heyecan ve vatan aşkıyla destek vermiş, hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Okay Memiş'ten 'Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Okay Memiş'ten "Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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