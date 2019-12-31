Vali Okay Memiş'ten yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Okay Memiş'ten yeni yıl mesajı - Son Dakika

Vali Okay Memiş'ten yeni yıl mesajı

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

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Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bu güzel kadim şehrimiz Erzurum'da, hep beraber yeni bir yılı karşılamanın heyecan ve mutluluğunu duymaktayım.


Sizlerle birlikte, sevinçlerini, mutluluklarını, tasa ve üzüntülerini hep beraber yaşayıp, paylaştığımız 2019 yılını geride bırakarak, yeni umut, müreffeh ve aydınlık bir gelecek vaat eden 2020 yılına da hep birlikte ilk adımımızı atıyoruz. İnşallah bu adım, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, milli sevinçlere, huzura, mutluluğa daha da yükselmemize ve büyümemize vesile olan yeni bir adım ve bir yıl olur. Yeni yılın, bütün vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bu yılın da en güzel yenilikler getirmesini diliyorum.


Yeni yılı daha anlamlı kılmak için, veda ettiğimiz yılda yapmış olduğumuz bütün iş ve davranışlarımızın muhasebesini yapıp, olumsuzluklarımızdan ders çıkarmak, daha iyiye, güzele ve doğruya yol almak gayretinde olmalıyız.


Yeni yılda, en çok ihtiyacımız olan şey; birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek korumaktır. Amacımız, Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve yekvücut kenetlenmemizi tüm dünyaya göstermek olmalıdır. Zira ülkemiz yükseldikçe, geliştikçe hain hesapları ve emelleri olanların tazyikine maruz kalmaktadır. Bunun için, daha çok çalışıp üreterek, ülkemizi ileri daha ileri ve medeni devletler seviyesine çıkarmak, en önemli vatandaşlık görevi ve vatan borcu olmalıdır.


Her şeyin en iyisine, en güzeline layık olan vatandaşlarımızın, Erzurum'da yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere, tüm yurt sathında olduğu gibi İlimizin mülki hudutları dahilinde de tüm gerekli önlem ve tedbirler alınmıştır.


Bu duygularla, yeni yılın, ilimiz ve ülkemize huzur, refah, birlik ve beraberlik içerisinde milli sevinçlere vesile olmasını temenni ediyor, en kalbi duygularımla, sevgi ve saygılar sunuyorum." - ERZURUM

Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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