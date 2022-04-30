Vali Öksüz'den bayram denetimi! - Son Dakika
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Vali Öksüz'den bayram denetimi!

30.04.2022 14:22
Vali Öksüz'den bayram denetimi!

Kars'ta bayram öncesi Vali Türker Öksüz, trafik denetimlerine katıldı.

Kars'ta bayram öncesi Vali Türker Öksüz, trafik denetimlerine katıldı. Öksüz, sürücülere broşür verdi, araçlarını dikkatli kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ramazan Bayramı öncesi "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla çerçevesinde trafik denetimi yapıldı. Denetimlere Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek katıldı. Denetimlerde durdurulan araçlara yol boyunca emniyet kemerinin takılı olması ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Bayram öncesi seyahat halindeyken emniyet kemerinin takılı olması için vatandaşları uyardıklarını ifade eden Öksüz, "Amacımız tabi vatandaşımızın huzurlu ve sağlıklı bir şekilde bayramını geçirebilmesi. Hepiniz biliyorsunuz trafik kazaları ülke olarak canımızı yakan maalesef birçok insanımızı kaybettiğimiz ya da yaralanmasına sebebiyet verilen çok üzücü olaylar. İstiyoruz ki ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını yok edelim ya da en aza indirebilelim. Bunun için İçişleri Bakanlığımız çeşitli projeler uyguluyor, "kırmızı düdük" gibi "öncelik yayanın öncelik hayatın" gibi projeler var, bu bayramda "Bayramınız Kemerli olsun" diye bir proje ile birlikte emniyet kemeri kullanımının ne kadar önemli olduğunu dikkat çekmek istiyoruz. Burada vatandaşlarımızdan tabii isteğimiz emniyet kemerini mutlaka kullanmaları, sadece tabii ki emniyet kemeri değil, hız kurallarına, sollama kurallarına yani bütün trafik kurallarına uymaları ve bayramımızı rahat huzurlu şekilde herhangi her hangi bir üzücü olaya meydan vermedi geçirmek istiyoruz. Burada bugün 90 personelimiz emniyet ve jandarma 35 de ekip olmak üzere görev yapıyor. İnşallah huzur içinde sağlık içinde bir bayram geçiririz" dedi.

Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler, daha sonra polis ve jandarma ekipleriyle birlikte uygulama yaptı. Sürücüler bilgilendirildi.

Polis ve jandarma ekipleri sürücülere el broşürü dağıtarak bayramlarını kutladı. - KARS

Vali Öksüz'den bayram denetimi!
Vali Öksüz'den bayram denetimi!
Vali Öksüz'den bayram denetimi!
Vali Öksüz'den bayram denetimi!
Vali Öksüz'den bayram denetimi!
Vali Öksüz'den bayram denetimi!

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Türker Öksüz, Jandarma, Bayram, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Öksüz'den bayram denetimi! - Son Dakika


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