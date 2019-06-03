Vali Öksüz'den çocuklara "sürücü seyahat karnesi"

Kars Valisi Türker
Öksüz, Ramazan Bayramı
dolayısıyla Kars- Erzurum
kara yolundaki trafik denetimine katılarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Şeker Fabrikası önünde İl Jandarma
Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan uygulamada, sürücüler dikkatli olmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıldı ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Vali Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç
, İçişleri Bakanlığınca, "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında araçlardaki çocuklara "sürücü seyahat karnesi" verdi.
Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Umuyorum ki bu bayram hepimize huzur, mutluluk barış getirir. Sevgiyi çoğalttığımızı, huzurlu ve mutlu bayramı hep birlikte idrak edebileceğimizi düşünüyorum." dedi.
İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürüyle trafik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirmeyi amaçlayan uygulamayı gerçekleştirdiklerini anlatan Öksüz, "Amacımız buradaki trafik uygulamalarına herkesin dikkatini çekmek. Trafik kazaları her yıl maalesef binlerce insanı aramızdan alıyor, bir kısmının da sakat kalmasına sebep oluyor. Dolayısıyla trafik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirmemiz lazım." diye konuştu.
Öksüz, İçişleri Bakanlığının trafik kuralları konusunda pek çok kampanya yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' ve 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz'in yanı sıra sürücülere seyahat karnesi verilmesi uygulamasına da başlandı. Bu kampanyalarının hepsinin amacı, vatandaşlarımızın trafik kazalarından korunması ve kayıplarımızı sıfıra indirmek. Bayramlar başta olmak üzere yılın 365 gününde hiçbir vatandaşımızı trafik kazasına kurban vermeyelim. Bunun için hep birlikte dayanışma içinde çalışmamız lazım."
Vali Öksüz, uygulamaya katılan jandarma ve polis personelini de denetledi.