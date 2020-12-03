Vali Öksüz'den engellilere müjde! - Son Dakika

Vali Öksüz'den engellilere müjde!

03.12.2020 19:40
Vali Öksüz'den engellilere müjde!, System.String[]

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilere müjde verdi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilere müjde verdi.

Kent genelinde engellilere yönelik yeni bir projenin hayata geçirileceğini kaydeden Vali Öksüz, "Engellilerimizin sabah evden çıkıp hizmet alabileceği akşama kadar orda vakit geçirebileceği sosyal kültürel faaliyetlerde bulunabileceği bir merkez kurmak istiyorduk. uzun zamandır bu konu hakkında bir proje hazırlığımız vardı. Bu projeyi bitirdik, kalkınma ajansımıza da sunduk, onlardan da destek aldık, hem Aile çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz Valilik olarak hepimiz belediyemiz, hepimiz bu işe seferber olacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde bu merkezin yapımına başlıyoruz inanıyorum ki bu da engellilerimiz için çok önemli bir merkez olarak ilerideki günlerde faaliyetine başlayacak" dedi.

Vali Öksüz, "Engellilik; sadece engelli bireyleri ve ailelerini ilgilendiren bir sağlık sorunu olmayıp, sosyal boyutlarıyla da tüm toplumu, tüm insanlığı yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren toplumsal bir konudur.

Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırarak geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu ve özel kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile tüm vatandaşlarımızın işbirliği içinde hareket etmeleri gerekmektedir. Her insanın bir engelli adayı olduğu olgusundan hareketle; yardımlaşma ve dayanışma kültürünü özümsemiş bir millet olarak insani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirmemiz, empati, sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmayla, aynı havayı teneffüs ettiğimiz engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmamız, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmaları ile bütün engellerin aşılacağının bilincinde olmamız gerekiyor. Engelli vatandaşlarımızın önlerindeki sosyal ve fiziki engeller kaldırıldığında, kendilerine güvenilip fırsat verildiğinde, sanattan spora, girişimcilikten üretime kadar her alanda gurur verici başarılara imza atarak devletimizin ve milletimizin onlara olan desteğine fazlasıyla karşılık verdiklerine memnuniyetle şahit olmaktayız" diye konuştu.

Öksüz, "Devletimiz; engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları için çok ciddi temel kanuni düzenlemeler yapmış ve hayata geçirilen sosyal politikalar vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın çok daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilme imkanı sağlanmıştır. Engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerde pozitif ayrımcılık yapılmakta, duyarlılık ve farkındalık yaratma yolunda destek, bakım, rehabilitasyon, istihdam, eğitim-öğretim ve erişilebilirlik gibi önemli hizmetleri, kurumlar arasında işbölümü yapılarak yasal mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; engellerin hep birlikte çalışarak aşılacağı engelsiz bir dünya temennisiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - KARS

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Öksüz'den engellilere müjde! - Son Dakika


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