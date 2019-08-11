Vali Öksüz'den şehitlik ve polis merkezi ziyareti

Kars Valisi Türker Öksüz, Kurban Bayramı nedeniyle protokol üyeleri ile birlikte şehitlik ve polis merkezini ziyaret etti.

Kars Valisi Türker Öksüz, Kurban Bayramı nedeniyle protokol üyeleri ile birlikte şehitlik ve polis merkezini ziyaret etti.



Şehitlik ziyaretine Vali Türker Öksüz'ün yanı sıra 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile daire amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.



Şehitlikte Kur-an'ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Ardından Müftü Yusuf Eviş tarafından dua edildi. Protokol üyeleri daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.



Vali Öksüz ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra Kazımpaşa Polis Merkezini ziyaret etti. Görevli emniyet personelinin bayramını kutlayan Vali Öksüz, polislerle bir süre sohbet etti. Kazımpaşa Polis Merkezi Amir Vekili Yusuf Çakmak Kurban Bayramının 1'nci gününde bir olay yaşandığını bunun haricinde henüz adli bir olay yaşanmadığını vurguladı.



Vali Öksüz ise alınan tedbirlerin yerinde olduğunu kaydederek, kurban kesen vatandaşların yaralanmasının haricinde henüz ilimizde olay yaşanmamasının sevindirici bir haber olduğunu söyledi.



Vali Öksüz daha sonra görevli emniyet personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KARS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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