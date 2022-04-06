Vali Öksüz'den "taşkın ve sel riski geçmiş değil" uyarısı - Son Dakika

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, hem kar erimeleri hem de meteorolojik tahminlere göre kentte sağanak yağışın beklendiğini, bunun için de taşkın ve sel riskinin devam ettiğini söyledi.

Vali Öksüz, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu yıl etkili olan yoğun kar yağışlarıyla hem Türkiye'nin hem de Kars'ın önemli ölçüde kar aldığını ifade etti.

Havaların ısınmasıyla birlikte karların erimeye başladığın anımsatan Öksüz, bu konuyu geçen haftaki toplantısında da dikkat çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dikkatli olmamız lazım, halen risk geçmiş değil. Bundan sonra da bazı sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Meteorolojik tahminler göre yağmur yağması söz konusu, o yüzden buna karşı hepimizin dikkatli olması lazım. Halkımızın önceden uyarılması, acil alınması gereken tedbirleri zamanında mutlaka alınması büyük önem taşıyor."

Taşkın sularının Digor ilçesinde de hasar oluşturduğunu anlatan Öksüz, kar sularının ciddi bir baskısıyla, burada da içme suyu kaynaklarının zarar gördüğünü belirtti.

"Bir can kaybımız yok"

Kent merkezinde Aydınlıkevler Mahallesinde yaşanan su taşkınlarına ilişkinde de son durumu aktaran Öksüz, şöyle devam etti:

"Bazı evler, ahırlar bundan etkilendi, bizler gerekli önlemleri aldık tahliyeleri gerçekleştirdik. Çok şükür önemli sıkıntımız olmadı. Yani bir can kaybımız yok. Ağır hasarlı, yıkılan binamız yok ancak binalarımızda eşya zararı meydana geldi. Bizler de buna müdahale ettik. Aydınlıkevler Mahallesinde hasar tespit çalışmaları başladı. Vatandaşlarımızın mağdur olmasını önleyeceğiz."

"Kurumlar olarak teyakkuzdayız"

Öksüz, aynı mahallede vatandaşlara sosyal yardımlar, Türk Kızılay ve İHH işbirliğinde sıcak yemek ve gıda yardımlar yaptıklarını belirtti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Öksüz, "Suyun çekilmesi, tahliye edilmesi için yapılması gereken acil işleri kamu kurum ve kuruluşların katkısıyla yapıyoruz. Dolayısıyla bu tür sel baskınlarına karşı gerekli önlemleri almanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Kurumlar kendine düşen tedbirleri zamanında alma noktasında hassasiyet göstermeliler. Bunların planlarına, programlarına almalılar. Bu konuda ileri ki günlerde aynı çalışmalar yapacağız. Hiç bir afetin yaşanmamasını diliyoruz. Bir vatandaşımızın zarar görmesi hepimizi üzer onun için de kurumlar olarak teyakkuzdayız. Bundan sonraki süreçte de karların tamamen eriyip kalkana kadar gerekli çalışmaları yapacağız, hazırlıklı olacağız. Bir sıkıntı olduğunda ekiplerimizle, iş makinalarımızla her türlü müdahaleyi yapacak şekilde hazır bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kentin Aydınlıkevler Mahallesi'nde de önceki gün kar sularının erimesi yüzünden içinden geçen su kanalının taşması sonucu birçok ev ve ahırı su basmış, evlerinde mahsur kalan 40 kişi ekiplerce tahliye edilmişti.