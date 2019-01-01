Son Dakika Haberleri: Vali Öksüz'den Yılbaşı Mesaisindeki Personele Ziyaret

Vali Öksüz'den Yılbaşı Mesaisindeki Personele Ziyaret

1 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz, yeni yılın ilk saatlerinde görevi başında olan polis, jandarma ve acil sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Vali Öksüz'den Yılbaşı Mesaisindeki Personele Ziyaret, System.String[]
Kars Valisi Türker Öksüz, yeni yılın ilk saatlerinde görevi başında olan polis, jandarma ve acil sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Kazımpaşa Polis Merkezi'ni ziyaret eden Öksüz'ü İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve emniyet müdür yardımcıları karşıladı. Emniyet teşkilatı mensuplarının yeni yılını kutlayan Öksüz, personele çalışmalarında başarılar diledi.

İl Jandarma Komutanlığına da uğrayan Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç tarafından karşılandı. Öksüz, jandarma teşkilatının önemine değinerek çalışanların yeni yılını kutladı.

Öksüz, daha sonra Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile Kümbetli Karakolu, AFAD İl Müdürlüğü ve Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne de ziyarette bulunarak çalışanlara tatlı ikram etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:02 Kaynak: AA

Muammer Türker, Kars, Jandarma, Polis, Güncel
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