Vali Öksüz'den Yılbaşı Mesaisindeki Personele Ziyaret

Kars Valisi Türker
Öksüz, yeni yılın ilk saatlerinde görevi başında olan polis, jandarma ve acil sağlık ekiplerini ziyaret etti. Kazımpaşa Polis
Merkezi'ni ziyaret eden Öksüz'ü İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve emniyet müdür yardımcıları karşıladı. Emniyet teşkilatı mensuplarının yeni yılını kutlayan Öksüz, personele çalışmalarında başarılar diledi.
İl Jandarma
Komutanlığına da uğrayan Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç
tarafından karşılandı. Öksüz, jandarma teşkilatının önemine değinerek çalışanların yeni yılını kutladı.
Öksüz, daha sonra Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile Kümbetli Karakolu, AFAD
İl Müdürlüğü ve Kars Harakani Devlet Hastanesi
'ne de ziyarette bulunarak çalışanlara tatlı ikram etti.