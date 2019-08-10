Son Dakika Haberleri: Vali Öksüz, Karakurt'ta köylülerle bir araya geldi
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Vali Öksüz, Karakurt'ta köylülerle bir araya geldi

58 dakika önce

Vali Türker Öksüz, Kars Milletvekili TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ile birlikte Sarıkamış İlçesinde yapımı devam eden Karakurt Barajı'nın inşaat sahasında kalan taşınmazlarla ilgili olarak yaşanan kamulaştırma problemlerinin çözümü için yüklenici firma...

Vali Öksüz, Karakurt'ta köylülerle bir araya geldi, System.String[]
Vali Türker Öksüz, Kars Milletvekili TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ile birlikte Sarıkamış İlçesinde yapımı devam eden Karakurt Barajı'nın inşaat sahasında kalan taşınmazlarla ilgili olarak yaşanan kamulaştırma problemlerinin çözümü için yüklenici firma ve vatandaşlarla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, DSİ 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuncer Tekin'in de hazır bulunduğu toplantıda Vali Türker Öksüz, tüm dünyada olduğu gibi büyüyen ve gelişen Türkiye'de de enerji ihtiyacının her geçen gün arttığını, buna paralel olarak ülkemizin enerji ihtiyacı ile birlikte ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Karakurt Barajı'nın önemine değindi.

Karakurt Barajı gibi büyük bir yatırımın hayata geçirilmesinde kamulaştırma konusunda yaşanan bazı sıkıntıların olduğunu ve bu sıkıntıların çözümü için yüklenici firma ve arazi sahibi vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Öksüz, vatandaşların mağdur edilmemesi adına valilik olarak, devlet olarak her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Öksüz, "Sizler sahipsiz değilsiniz. Valilik olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Baraj kısa süre sonra su tutacak. Yüklenici firma yetkilileri sorunların hızlı bir şekilde çözümü için Kurban Bayramı'nın hemen sonrası için son değerlendirmelerini yapacak. Yeni tekliflerin hazırlanacak" dedi.

Yüklenici firmanın yapacağı son değerlendirmenin ardından sorunu aşmak için yine bir araya geleceklerini hatırlatan Öksüz, kamulaştırma konusunun çözülmesi ile birçok sorunun da çözüleceğini, bu sayede yeni yerleşim yeri için yapılacak kamu yatırımları iskan çalışmalarına hız verileceğini kaydetti.

Yeni yerleşim yeri için vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda ilgili kurumların çalışmalar yapacaklarını ve vatandaşlara kredi dahil birçok konuda yardımcı olunacağını vurgulayan Öksüz, kamulaştırma konusu başta olmak üzere diğer sorunların iyi niyet çevresinde çözüleceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda vatandaşlara da söz vererek istek ve taleplerini dinleyen Vali Öksüz, kamulaştırma dahil diğer sorunların çözümü için ilgililere talimatlarda bulundu. - KARS
Milletvekili, Türker Öksüz, Karakurt, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:35 Kaynak: İHA
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