Vali Öksüz, kaymakamlarla video konferansla görüştü - Son Dakika

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte son günlerde artan vakalar nedeniyle ilçe kaymakamlarıyla video konferansla görüştü. Öksüz, kaymakamlara alınan kararların uygulanması talimatını verdi.

Kars'ta Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu'nca bir takım yeni kararlar alındı. Alınan karalar doğrultusunda Vali Türker Öksüz, ilçe kaymakamlarıyla video konferans yoluyla bir toplan tı yaptı.

Vali Öksüz, kaymakamlarla yaptığı toplantıda hem İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarını anlattı, hem de alınan kararlar doğrultusunda yapılması gerekenleri konuştu.

Vali Türker Öksüz, daha sonra kaymakamlardan Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilçelerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Öksüz, salgınla mücadelede başarılı olmak için kaymakamlara İl ve ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının titizlikle uygulanması talimatını verdi. - KARS