Vali Öksüz, Sarıkamış 'ta bir takım incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış'ta bir takım incelemelerde bulundu.

Vali Türker Öksüz, beraberindeki Kaymakam Recep Koşal, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile birlikte yeni Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapılması planlanan arsa ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü için tahsis edilen bölgede bir takım incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası yapımı için düşünülen arsalar üzerinde yetkililerden bilgi alan Öksüz, daha sonra bölgeyi gezdi. Öksüz, daha sonra Sarıkamış'tan ayrıldı.

Vali Türker Öksüz'e Sarıkamış'ta Kaymakam Recep Koşal, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Sarıkamış Emniyet Müdürü Doğan Özer, Sarıkamış İlçe Jandarma komutanı Aytaç Çetinkaya eşlik etti. - KARS