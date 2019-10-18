Son Dakika Haberleri: Vali Öksüz sokak iyileştirme çalışmalarını inceledi
Son Dakika Güncel Vali Öksüz sokak iyileştirme çalışmalarını inceledi

Vali Öksüz sokak iyileştirme çalışmalarını inceledi

52 dakika önce

Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Kalesi eteklerinde yürütülen sokak iyileştirme çalışmalarını denetledi.

Vali Öksüz sokak iyileştirme çalışmalarını inceledi, System.String[]

Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Kalesi eteklerinde yürütülen sokak iyileştirme çalışmalarını denetledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Öksüz, Kaleiçi Mahallesi'ndeki Hulusi Aytekin Caddesi sokak iyileştirme çalışmaları ile Kars Vadisi ve Kars Bedesteni konak, çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öksüz, Kars Kalesi eteklerindeki tarihi mekanlarda sokak sağlıklaştırması çalışmalarının devam ettiğini belirtti.,

Söz konusu çalışmaların birbirine entegreli şekilde yürütültüğünü ve aynı zamanda peyzaj çalışmalarıyla Kars Kalesi'ne çıkan yolun ıslahı ve ışıklandırılması çalışmalarının da yapılacağını ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Amacımız gelecek sezonun sonunda bu işleri bitirmek. Burada yaşayan vatandaşlarımızın ve şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere daha güzel hizmet vermek istiyoruz. Bu alanlarda çok önemli kültürel ve tarihi değerlerimiz var. Dolayısıyla hep birbirini bütünleyen şekilde ve çevre düzenlemesi yaparak birbirine entegre ederek bu alanı bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Hem burada bir istihdam yaratmak hem de buradaki yaşayan vatandaşlara da hizmet edecek bir dinlenme, gezme, eğlenme alanı meydana getirmek istiyoruz."

Muammer Türker, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:45 Kaynak: AA
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