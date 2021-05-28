3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Öngay'dan, Vali Çağatay'a ziyaret - Son Dakika

BİTLİS'e gelen 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ı Valilik girişinde karşıladı. Ziyarette, Korgeneral Öngay'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Tatvan 10'uncu Komando Tugayı Komutan Vekili Albay Hüseyin Deniz de yer aldı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Korgeneral Şeref Öngay ve beraberindekiler daha sora Valilik makamına geçti. Ziyarette bölgede askeri faaliyetler ve terör konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Vali Oktay Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.