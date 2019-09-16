Son Dakika Haberleri: Vali Oktay Çağatay, Adilcevaz'da
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Vali Oktay Çağatay, Adilcevaz'da

57 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adilcavaz ilçesine gitti.

Vali Oktay Çağatay, Adilcevaz'da, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adilcavaz ilçesine gitti.


Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 8 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Van İpekyolu Kaymakamı iken Adilcevaz Kaymakamı olarak Adilcevaz'a atanan Kaymakam Tunahan Çil'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yeni görev yerinin hayırlı olmasını dileyen Vali Çağatay, başarılarının devamını diledi. Hayırlı olsun ziyaretinden sonra Adilcevaz Belediyesini ziyaret eden Vali Çağatay, daha sonrasında ilçede yapımı devam etmekte olan yeni Kaymakamlık binası, Adilcevaz Proje Koordinasyon Merkezi, Akşam Sanat Okulu, Karayolları Parkı ve Kıztaşı plajına giderek incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Vali Oktay Çağatay'a, Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve kurum amirleri eşlik etti. - BİTLİS

Oktay Çağatay, Adilcevaz, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:48 Kaynak: İHA
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