Vali Oktay Çağatay, Adilcevaz'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Oktay Çağatay, Adilcevaz'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Vali Oktay Çağatay, Adilcevaz'da ziyaretlerde bulundu

7 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adilcevaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Oktay Çağatay, Adilcevaz'da ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adilcevaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.


İlk olarak Adilcevaz Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, burada Kaymakam Tunahan Çil ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Kaymakam Tunahan Çil'i makamında ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Daha sonra yeni hizmete giren kaymakamlık binasını gezerek ilgililerden bilgi alan Vali Oktay Çağatay, kaymakamlık binasının ilçeye kazandırılmasında büyük emeği olan eski Adilcevaz Kaymakamı ve şu anki Ayaş Kaymakamı Arif Karaman olmak üzere bina inşaatında emeği geçen herkese teşekkür etti.


Kaymakamlık ziyaretinden sonra Vali Oktay Çağatay, Adilcevaz Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ile ilçeye kazandırılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. - BİTLİS

Oktay Çağatay, Kaymakamlık, Adilcevaz, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
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