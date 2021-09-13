Vali Oktay Çağatay, Arıdağ Köyü Mevkiinde Bulunan Demir Madeninde İncelemelerde Bulundu. - Son Dakika

Vali Oktay Çağatay, yapımına 2013 yılında başlanan Demir Madeninde incelemelerde bulundu.

Aslen Arıdağ Köylü olan, Kanaroğlu Demir Madeninin işletme sahibi olan Kamuran Kanar, Vali Oktay Çağatay'a maden ve fabrika hakkında bilgi verdi. Kamuran Kanar, madenden demir ve feldspat çıkarıldığı, ayrıca çıkarılan demir madeninin kalitesinin Türkiye'de çıkarılan diğer demir madenlerine oranla daha iyi olduğu ayrıca demir madenin bölgenin gelişmesi için çok önemli bir yatırım olduğu dile getirdi.

Vali Oktay Çağatay, maden ve fabrika incelemelerinden sonra yine orada bulunan laboratuvarda çalışanlardan çıkarılan maden hakkında bilgiler aldı.

Demir madeni ziyaretinde Vali Oktay Çağatay'a, Vali Yardımcısı Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir eşlik etti.