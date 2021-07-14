Bitlis Valisi Oktay Çağatay 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaralanan gazileri ziyaret etti.

Çağatay, hain darbe girişimi sırasında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" çarısı üzerine İstanbul'da indikleri meydanlarda yaralanarak gazi olan Bedri Azbay ve Abdullah Ergül ile bir araya geldi.

Gazilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan ve taleplerini dinleyen Çağatay, aileleriyle sohbet etti.

Çağatay'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İsmetullah Altun eşlik etti.