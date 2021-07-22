Vali Oktay Çağatay, Havadan Yapılan Trafik Denetlemesine Katıldı

Vali Oktay Çağatay, Kurban Bayramı tatili sürecinde vatandaşlarımızın güvenle seyahat edebilmeleri amacıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince helikopterle gerçekleştirilen trafik denetim uygulamasına katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği eylem planı kapsamında sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı sürecinde ilimiz karayolu güzergahında yaşanan kazaları en aza indirebilmek için helikopter destekli trafik uygulaması yaptı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, denetim faaliyetleri hakkında Vali Çağatay'a detaylı bilgi verdi.

Vali Oktay Çağatay denetleme sonrası konuşmasında;

"Geçtiğimiz yıllarda İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'yaya önceliği kırmızı çizgimizdir', 'Emniyet Kemerimi Takıyorum', 'Kırmızı Düdük' vb. bu uygulamalar sayesinde geçtiğimiz yıllarda hakikaten trafik kazalarında ve bununla beraber ortaya çıkan maddi ve manevi eksikliklerde büyük bir azalma oldu. Tüm Dünyanın içinde bulunduğu pandemi süreci ülkemizde de yaşandı. Pandemi sürecindeki kısıtlamaların, özellikle aşılama faaliyetlerinde ülkemizde gerçekleşen ciddi bir başarı sayesinde kısıtlamaların azalmasıyla beraber vatandaşlarımız, yaz aylarında tatil bölgelerine ve içinde bulunduğumuz dokuz günlük Kurban Bayramı sürecinde de memleketlerine yöneldi. Biz bölgemizde yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan sıcaklıklardan dolayı ciddi bir nüfus artışı yaşıyorduk. Kurban Bayramı sürecinde de hemşerilerimizin memleketlerine sevdiklerine bayramlaşma amacıyla ziyarete gelmiş olmaları trafiği hassaten artırdı. İçişleri Bakanlığımız "Yol Ver Hayata" mottolu uygulamasıyla biz Valileri talimatlandırdı. Valilerin koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüzün personeli, Jandarma Genel Komutanlığımızın personeli, tamamı 24 saat görev yaparak, vatandaşlarımızın huzur içerisinde trafik kazalarına maruz kalmadan, bayramlarını geçirmelerini temin etmek, evlerine güven içerisinde dönmeleri sağlamak amacıyla görev yapıyorlar. Görevleri sırasında gerek rehberlik faaliyetlerini yürütüyorlar, gerekse denetim faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Biz de sizlerle az önce havadan bir denetim faaliyetini beraber icra ettik. Helikopterle drone ile gerçekleştirilen hava denetim faaliyetleri aynı zamanda karada PTS, Radar Sistemleriyle beraber yürütülüyor. Umudumuz odur ki Kurban Bayramın sonuna yaklaşıyoruz, öncelikle Bitlisli vatandaşlarımız olmak üzere bütün 84 milyon vatandaşımız bayramı huzur içerisinde geçirsin. Bayram tatillerini dışarıda geçiren insanlarımız bayram sevincini hüzne dönüştürmeden, sağlıkla evlerine kavuşsunlar istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın tekrar Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz, kazasız günler diliyoruz. " dedi.

Helikopter ile yapılan trafik denetlemesine Vali Oktay Çağatay ile birlikte, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Trafik Tescil ve Denetleme Müdürü Mehmet Dinç katıldı.