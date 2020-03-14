Vali Oktay Çağatay'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 14 Bayramı Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.



Vali Çağatay mesajında modern tıp eğitiminin tarihine vurgu yaparak, "14 Mart 1827 tarihinde Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin kuruluşu Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilmektedir ve okulun kuruluş günü olan 14 Mart, Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. İnsanın temel haklarından biri olan sağlıklı yaşam hakkı, nitelikli bir toplumun en önemli unsurudur. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunca tüm bireylerin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması, insan sağlığının korunması ve mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi insanlığın ve tüm toplumların en önemli hedefidir. Sağlık hizmetlerinin arzu edilen en üst seviyeye çıkartılmasında ve sağlıklı bir gelecek tesis edilmesinde yeni yapılanmaların yanında özellikle hekimlerimize ve tüm sağlık personellerine büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözüyle Mustafa Kemal Atatürk'ün güven ve takdirini kazanmış değerli hekimlerimiz ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımızın, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının korunmasında ve bu hakkı kullanmamızda gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretleri her türlü övgünün üzerindedir. İlimiz ve ilçelerimiz sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bir misyonu üstlenmiş bulunmaktadır. Nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla tüm sağlık çalışanlarımızın büyük bir azim ve özveriyle hizmet ettiklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kutsal, saygın ve onurlu bu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren hekimlerimiz ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada fedakarca görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramını" kutlar, başarı ve mutluluklar dilerim" dedi. - BİTLİS