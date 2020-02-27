Vali Oktay Çağatay'ın Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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Vali Oktay Çağatay'ın Regaip Kandili Mesajı

6 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Oktay Çağatay'ın Regaip Kandili Mesajı, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Çağatay, mesajında rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, Ramazan Ayının da müjdecisi olan bir Regaip Kandiline daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. "Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir" diyen Vali Çağatay, "İşte bu anlamda idrak edeceğimiz Regaip Kandili'nde, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (S.A.V.) kutlu yolculuğunun ışığında, Yüce Yaradan'a, ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu bir kez daha hatırlamalı, kandillerimizin özüne yakışır şekilde; vicdan muhasebesi yaparak kendimizi sorgulamalı, yanlış ve kusurlarımızdan dönme konusunda çaba sarf edip, küslük ve dargınlıklara son vererek, bu anlamlı günün, barışa, dostluğa, kardeşliğe vesile olması için üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Bitlisli hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam aleminin Regaip Kandil'ini tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. - BİTLİS

Kandil Dağı, Bitlis, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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