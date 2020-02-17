Vali Oktay Çağatay, Jandarma Komutanlığını ziyaret etti - Son Dakika

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Vali Oktay Çağatay, Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
6 saat önce
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:27 Kaynak: İHA
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Ziyarette Vali Oktay Çağatay'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar eşlik etti. Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Fatih Bilgeç tarafından karşılanan Vali Çağatay, jandarma personelini selamladı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını gezen Vali Oktay Çağatay, yetkililerden bina ve hizmetler hakkında bilgi aldı. - BİTLİS
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