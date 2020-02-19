Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti - Son Dakika

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

7 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile birlikte Tatvan ilçesindeki Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile birlikte Tatvan ilçesindeki Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.


JÖH Tabur Komutanı Binbaşı Teoman Özsırkıntı tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, komando birliklerini selamlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra bölgede devam eden operasyonlar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Oktay Çağatay, askerlere çalışmalarında başarılar diledi.


JÖH Tabur Komutanlığının şeref defterini imzalayan Vali Oktay Çağatay, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı. - BİTLİS

Jandarma, Komando, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Serin ve yağışlı hava yarın sabahtan Pazar gününe kadar yurt genelinde etkili olacak Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor İstanbul'da hava kirliliği Kartal, Esenyurt ve Fatih'te en üst seviyede

Son Dakika Haberleri
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak
13:41 Demet Akalın'ın yeni klip stili göz kamaştırdı
13:41 Norveçli yıldıza yoğun ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 15:59:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]