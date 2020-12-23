Vali Oktay Çağatay'tan Adilcevaz'e ziyaret - Son Dakika

Vali Oktay Çağatay'tan Adilcevaz'e ziyaret

23.12.2020 16:11
Vali Oktay Çağatay'tan Adilcevaz'e ziyaret, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adilcevaz ilçesini ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adilcevaz ilçesini ziyaret etti.

Vali Çağatay, ilçede, Kaymakam Tunahan Çil ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Yıldız tarafından karşılandı.

İlçede yeni yapılan Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulunan Çağatay, ilgililerden bilgi aldı.

Çağatay, yeni Adalet Sarayı binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, buranın uzun yıllar ilçenin ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

Çağatay'a Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, Bitlis Adalet Komisyonu Başkanı Aykut Gönül de eşlik etti.

Oktay Çağatay, Cumhuriyet, Adilcevaz, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Oktay Çağatay'tan Adilcevaz'e ziyaret - Son Dakika


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