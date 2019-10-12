Vali Oktay Çağatay, vatandaşları makamında ağırladı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ziyaretine gelen vatandaşları makamında ağırlayıp sorun ve sıkıntılarını dinledi.



Vali Oktay Çağatay, ziyaret etmek amacıyla randevu talep eden vatandaşlar ile kurum temsilcilerini makamında ağırladı. Vali Oktay Çağatay, aralarında şehit ve gazi ailelerimizin de bulunduğu vatandaşlar ve kurum temsilcileriyle tek tek ilgilenip sohbet ederek sorun ve sıkıntıları dinledi. - BİTLİS