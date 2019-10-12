Son Dakika Haberleri: Vali Oktay Çağatay, vatandaşları makamında ağırladı
Son Dakika Güncel Vali Oktay Çağatay, vatandaşları makamında ağırladı

Vali Oktay Çağatay, vatandaşları makamında ağırladı

1 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ziyaretine gelen vatandaşları makamında ağırlayıp sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Vali Oktay Çağatay, vatandaşları makamında ağırladı, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ziyaretine gelen vatandaşları makamında ağırlayıp sorun ve sıkıntılarını dinledi.


Vali Oktay Çağatay, ziyaret etmek amacıyla randevu talep eden vatandaşlar ile kurum temsilcilerini makamında ağırladı. Vali Oktay Çağatay, aralarında şehit ve gazi ailelerimizin de bulunduğu vatandaşlar ve kurum temsilcileriyle tek tek ilgilenip sohbet ederek sorun ve sıkıntıları dinledi. - BİTLİS

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:31 Kaynak: İHA
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