Son Dakika Haberleri: Vali olmak isteyen Furkan, Vali Demirtaş ile buluştu
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Vali olmak isteyen Furkan, Vali Demirtaş ile buluştu

1 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı "Ustamla Bir Gün Projesi" kapsamında mektup yazarak vali olmak istediğini dile getiren Seyhan Sakarya Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Furkan Culum ve babası Mustafa Culum ile bir araya geldi.

Vali olmak isteyen Furkan, Vali Demirtaş ile buluştu, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı "Ustamla Bir Gün Projesi" kapsamında mektup yazarak vali olmak istediğini dile getiren Seyhan Sakarya Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Furkan Culum ve babası Mustafa Culum ile bir araya geldi.


Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli'nin de eşlik ettiği ziyarette Vali Mahmut Demirtaş, "Ustamla Bir Gün Projesi" sayesinde 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ilgi, yetenek ve değerlerinin farkına vararak mesleklerin özelliklerini ve icra edilme koşullarını yerinde deneyimlediğini vurguladı.


Gelişmiş bir toplum olabilmenin öncelikli şartlarından birinin insan gücünü en verimli şekilde kullanmak olduğunu belirten Vali Demirtaş, "İnsan gücünü verimli kullanmanın ilk basamağı da doğru meslek seçimidir. Aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın kendilerine en uygun mesleği seçmelerinde onların yanlarında olacağız" dedi.


İnsanların yaptıkları meslekleri sevmesinin mutlu bir yaşamın kaynağı olduğunu da dile getiren Vali Demirtaş, öğrenci Furkan Culum ile meslek seçimine dair bir sohbet gerçekleştirdi.


Gün boyu Vali Demirtaş'ın gerçekleştirdiği programlara eşlik eden Furkan Culum ise kendisine böyle önemli bir deneyim yaşatan Vali Demirtaş'a teşekkür ettiğini, kendisi için unutulmaz bir gün olduğunu ifade etti. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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