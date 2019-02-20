Son Dakika Haberleri: Vali Olmak İsteyen Öğrenciyi Makamında Ağırladı

Vali Olmak İsteyen Öğrenciyi Makamında Ağırladı

1 saat önce

Bingöl'de ileride vali olmak isteğini ifade eden bir kız öğrenci, Vali Kadir Ekinci tarafından makamında ağırlandı.

Vali Olmak İsteyen Öğrenciyi Makamında Ağırladı, System.String[]
Bingöl'de ileride vali olmak isteğini ifade eden bir kız öğrenci, Vali Kadir Ekinci tarafından makamında ağırlandı.

Vali Kadir Ekinci, kendisiyle tanışmak isteyen ve ileride vali olmak istediğini belirten Cumhuriyet Kız İmam-Hatip Ortaokulu öğrencisi Hayriye Tunç ile kardeşleri Berra, Sezai ve anneleri Şule Tunç'u makamında kabul etti. Vali Ekinci öğrenci ve ailesi ile yakında ilgilenerek, uzun süre muhabbet etti.

Öğrencilerin gelecekteki mesleki hedefleri ile ilgili bilgi veren Vali Ekinci, daima bir hedefe sahip olmak ve hedefe ulaşmak için de istikrarlı çalışmalar yapmak gerektiğini ifade etti.

Ziyaret, öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesi ve makamda çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:39 Kaynak: İHA

Bingöl, Kadir Ekinci, Ekinci, Güncel
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