Son Dakika Haberleri: Vali Olmak İsteyen Öğrenciyi Makamında Ağırladı

Vali Olmak İsteyen Öğrenciyi Makamında Ağırladı

1 saat önce

BİNGÖL Valisi Kadir Ekinci, vali olmak isteyen Cumhuriyet Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hayriye Tunç'u makamında ağırladı.

Vali Olmak İsteyen Öğrenciyi Makamında Ağırladı, System.String[]
BİNGÖL Valisi Kadir Ekinci, vali olmak isteyen Cumhuriyet Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hayriye Tunç'u makamında ağırladı.

Vali Kadir Ekinci, kendisiyle tanışmak ve gelecekte vali olmak isteyen Cumhuriyet Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hayriye Tunç, annesi Şule Tunç ve kardeşleri Berra ile Sezai'yi makamında kabul etti. Vali Ekinci, vali olma hayalini taşıyan Hayriye Tunç'a daima bir hedefe sahip olmak ve hedefe ulaşmak için de istikrarlı çalışmalar yapmak gerektiğini söyledi. Ziyaret, çeşitli hediyelerin verilmesi ve makamda çekilen hatıra fotoğrafları son buldu.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:17 Kaynak: DHA

Kadir Ekinci, Ekinci, Güncel
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