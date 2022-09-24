KSÜ Rektörü Prof. Dr. Yasım'a hayırlı olsun ziyaretleri - Son Dakika
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KSÜ Rektörü Prof. Dr. Yasım'a hayırlı olsun ziyaretleri

24.09.2022 09:14
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Yasım'a hayırlı olsun ziyaretleri

Vali Ömer Faruk Coşkun, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Alptekin Yasım'a ayrı ayrı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Ömer Faruk Coşkun, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Alptekin Yasım'a ayrı ayrı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretlerde Rektör Yasım ile misafirleri fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yasım, üniversitelerin kentlerin gelişimi için önemli bir kurum olduğunu belirterek, görevini layıkıyla yerine getirebilmenin çabasıyla çalışacaklarını belirtti.

Ziyarete Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci ve Prof. Dr. Orhan Doğan ile KSÜ Genel Sekreteri Ali Rıza Bekler de eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KSÜ Rektörü Prof. Dr. Yasım'a hayırlı olsun ziyaretleri - Son Dakika

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