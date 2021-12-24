Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu İlçemiz Serpil Köyünde Bulunan Meyve İşleme ve Paketleme Tesisinde İncelemelerde Bulundu. - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu İlçemiz Serpil Köyünde Bulunan Meyve İşleme ve Paketleme Tesisinde İncelemelerde Bulundu.

24.12.2021 19:20
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu İlçemiz Serpil Köyünde Bulunan Meyve İşleme ve Paketleme Tesisinde İncelemelerde Bulundu.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu İlçemiz Serpil Köyünde Bulunan Meyve İşleme ve Paketleme Tesisinde İncelemelerde Bulundu.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu İlçemiz Serpil Köyünde Bulunan Meyve İşleme ve Paketleme Tesisinde İncelemelerde Bulundu. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Kaymakamımız Adem Çelik ile birlikte ilçemiz Serpil köyünde bulunan meyve işleme ve paketleme tesisinde incelemelerde bulundu. Günlük 100 ton elma 45 ton da nar işleyen ve paketleyen firma üretiminin büyük bir çoğunluğunu ihraç ederek ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. 100' e yakın kadına istihdam sağlayan firma kadın istihdamına sağladığı destekle de ön plana çıkıyor. Vali Seymenoğlu tesisin tüm bölümlerinde incelemelerde bulunarak firma sahibi İsa Erdoğan'dan bilgi aldı. Vali Seymenoğlu firma sahibi Erdoğan'a yaptığı yatırımlar ve kadınlara sağladığı istihdam için teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
Manisa'da 2022 yılında toplam 22 bin 4 kişi işe yerleştirildi Manisa'da 2022 yılında toplam 22 bin 4 kişi işe yerleştirildi MEGEM'in iş garantili kursuna yoğun başvuru var MEGEM'in iş garantili kursuna yoğun başvuru var 113. yılda 113 şube hedefi ile yola çıktılar: Hedef bin 500 istihdam 113. yılda 113 şube hedefi ile yola çıktılar: Hedef bin 500 istihdam

Ömer Seymenoğlu, İstihdam, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu İlçemiz Serpil Köyünde Bulunan Meyve İşleme ve Paketleme Tesisinde İncelemelerde Bulundu. - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
19:04 PKK/YPG'li teröristlerden Kilis'e hain saldırı! 6 roket birden attılar
18:26 Son Dakika: Türkiye seçim havasına girdi! Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "14 Mayıs" çıkışına ilk yorum
18:22 Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşı bitirecek teklifini yineledi
17:56 Ezeli rakibe transfer oluyor! Caner Erkin'den Fenerbahçe taraftarını deli edecek görüşme
17:15 İstanbul'da öldürülen Sırp çete liderinin davasında yeni gelişme! İşkence görüntüleri ortaya çıktı
17:49 Rusya, binaların çatısına S-400 yerleştirmeye başladı
17:48 AK Partili vekil 3 yaşındaki çocuğuna lüks otomobilini kullandırdı! Görüntüler tartışma yarattı
16:07 Mansur Yavaş'tan bir müjde daha! ABB, 42 bin öğrencinin abonman ücretini karşılayacak
17:10 Sınıfta çektiği cinsel içerikli videoyu öğrencisi fark etti! Bakın kendini nasıl savundu
16:50 Öğrenciler nasıl oy kullanacak? CHP'li vekil tek tek anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2023 19:37:11. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu İlçemiz Serpil Köyünde Bulunan Meyve İşleme ve Paketleme Tesisinde İncelemelerde Bulundu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement