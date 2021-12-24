Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu İlçemiz Serpil Köyünde Bulunan Meyve İşleme ve Paketleme Tesisinde İncelemelerde Bulundu. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Kaymakamımız Adem Çelik ile birlikte ilçemiz Serpil köyünde bulunan meyve işleme ve paketleme tesisinde incelemelerde bulundu. Günlük 100 ton elma 45 ton da nar işleyen ve paketleyen firma üretiminin büyük bir çoğunluğunu ihraç ederek ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. 100' e yakın kadına istihdam sağlayan firma kadın istihdamına sağladığı destekle de ön plana çıkıyor. Vali Seymenoğlu tesisin tüm bölümlerinde incelemelerde bulunarak firma sahibi İsa Erdoğan'dan bilgi aldı. Vali Seymenoğlu firma sahibi Erdoğan'a yaptığı yatırımlar ve kadınlara sağladığı istihdam için teşekkür etti.