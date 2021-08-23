Vali Ömer Seymenoğlu Senirtkent'te bazı incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Ömer Seymenoğlu Senirtkent'te bazı incelemelerde bulundu

23.08.2021 13:31
Vali Ömer Seymenoğlu Senirtkent'te bazı incelemelerde bulundu

Beraberinde Senirkent Kaymakamı Abdullatif Yılmaz, Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer ile ilçenin 1932 yapımlı tarihi Turan İlkokulu'nda inceleme yapan Vali Seymenoğlu binanın restorasyonuyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak okul...

Beraberinde Senirkent Kaymakamı Abdullatif Yılmaz, Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer ile ilçenin 1932 yapımlı tarihi Turan İlkokulu'nda inceleme yapan Vali Seymenoğlu binanın restorasyonuyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak okul binasını gezdi.

Ardından Senirkent Santral Mesirelik Alanı'na geçen Vali Seymenoğlu yeni yapılan tesisleri ve alanı gezdi Belediye Başkanı Heybeli'den tesisle ilgili bilgi aldı.

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Kadir Heybeli, Senirkent, Ali Göçer, Turizm, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Ömer Seymenoğlu Senirtkent'te bazı incelemelerde bulundu - Son Dakika


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