Vali Ömer Toraman'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Ömer Toraman'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı - Son Dakika

Vali Ömer Toraman'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

6 saat önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ömer Toraman'dan

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Toraman mesajında, basının kamuoyunu bilgilendirmek gibi önemli bir kamu görevini ifa ettiğini belirtti.


Basın yayın kuruluşlarının demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurgulayan Vali Toraman, şunları kaydetti:

"Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan basın yayın kuruluşlarımızda, toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi yolunda önemli bir görevi yerine getiren ve fedakarca çalışan basın mensuplarımızın, her ortamda çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir. Basınımız, geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra internet haberciliğinde etkinliğini her geçen gün artırmakta olup demokrasimizin güçlenmesine ve açık toplum hedefine ulaşılmasına değerli katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede şüphesiz en büyük pay, görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. İletişim teknolojilerindeki yeniliklerle birlikte bugün, insanlar, tüm dünyadaki gelişmelere daha hızlı ulaşabilir duruma gelmiş, basın her zamankinden daha etkin bir konuma ulaşmıştır. Dolayısıyla basın çalışanlarının sorumluluğu ve meslek etik ilkelerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bizlerle sürekli beraber olan, destek veren değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, sağlık ve başarılar dilerim."

Gazeteciler Günü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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