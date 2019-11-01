Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.



Kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yapılan ve yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantı Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KÜTSO) gerçekleştirildi.



Toplantıya; Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, KÜTSO Başkan Vekili Hasan Öncel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile yatırımcılar katıldı.



Türkiye'nin ekonomideki hedeflerine ulaşmasında en önemli sektörlerin başında sanayinin geldiğini ve dış pazarlara dönük üretimin sigorta vazifesi gördüğünü belirten Vali Ömer Toraman, "Sanayideki ilerleme ekonomik dalgalanmaların ve çöküşlerin önünde set vazifesi görüyor. Bunun en yakın örneğini Ağustos ayında yaşadık. Dövizde spekülasyon yaratmaya çalışanlar amacına ulaşamadı. Türkiye'nin bu süreci en az hasarla atlatmasında ihracat rakamları çok büyük bir rol oynadı. Türkiye'nin yatırım ve üretimi sürdürüp bunları dünya çapında pazarlamaya devam etmesi gerekiyor" dedi.



Kütahya sanayisinin diğer illerle mukayese edildiğinde iyi bir noktada olduğunu dile getiren Vali Toraman, "Kütahya, Türkiye'nin gidişatına paralel bir şekilde bir yol izliyor. İlimizde çok ciddi büyük ölçekli sanayi firmaları var. Bu firmalar üretimlerinin önemli bir miktarını dış pazara satıyor, Türkiye'nin ihracatına ciddi katkı sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.



"POTANSİYELİMİZ VAR, DAHA İYİYE ULAŞABİLİRİZ"



Sanayideki ilerlemenin artmasında etkin ve güçlü bir üniversite - sanayi iş birliğine dikkat çeken Vali Toraman, "Yatırımcılar yeni ürünler, yeni pazarlar ve yeni teknolojilere ulaşabilmek için bilimsel alandaki gelişmeleri de takip edip istifade edebilmeli. Burada üniversite kilit bir rol oynuyor. Üniversite klasik eğitimin ötesinde yeni bilgileri ortaya çıkarma, Ar-Ge faaliyetlerine yoğunlaşıp elde edilen bilgilerin sanayide tatbik edilmesini sağlıyor. Bu iş birliğine giren sanayiler daha güçlü bir faaliyet alanına ve kaliteye ulaşıyorlar" diye konuştu.



Dumlupınar Üniversitesinin Türkiye'deki köklü üniversitelerden biri olduğundan söz eden Vali Toraman, "Üniversite - sanayi iş birliği sonuç elde etmemiz gereken bir alan. Potansiyelimiz var. Mevcut durumdan daha iyi bir noktaya ulaşabiliriz. İstişarelerde bulunup adım atmalıyız. Faaliyetleri yılın tamamına yaymalı, üst sıralarda tutmalıyız. Bu hayati önemi olan bir iş" şeklinde konuştu.



Vali Toraman'ın konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak, KÜSİ Çalışma Grubu Üyesi Dr. Ayhan Gün ile KÜTSO Yönetim Kurulu üyesi Selman Hatipoğlu 2019 yılı çalışmaları hakkında sunum eşliğinde katılımcıları bilgilendirdi.



Toplantı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA