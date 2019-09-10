Son Dakika Haberleri: Vali Ömer Toraman; "Kütahya huzur kenti"
Son Dakika Güncel Haber

Vali Ömer Toraman; "Kütahya huzur kenti"

6 dakika önce

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya'nın asayiş yönünden huzurlu bir kent olduğunu ifade etti.

Vali Ömer Toraman;

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya'nın asayiş yönünden huzurlu bir kent olduğunu ifade etti.


İhlas Haber Ajansı (İHA) Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe'yi ziyaret eden Toraman, halk tarafından sık sık şikayet konusu olan Maltepe Parkı ve bölgesinin çarşı ve mahalle bekçileri ile daha huzurlu hale geldiğini dile getirdi. Toraman, "Kütahya birçok ilimize göre daha huzurlu. Bilindiği gibi, Maltepe Mahallesi'ndeki parkta bazı sıkıntılar olmuştu. Şimdi burası daha huzurlu. Halkımız parka burada gönül rahatlığı ile gidebilir. Park, kameralarla sürekli kayıt altında. Ayrıca çarşı ve mahalle bekçilerimiz de burada görevleri başında" diye konuştu.


Kütahya'nın basın yönünden zengin bir il olduğunu da belirten Vali Toraman, "Şehrimiz basın olarak birçok şehrin önünde. Canla başla çalışan tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.


Ziyarette, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresi Hamiyet Özkalay da hazır bulundu. - KÜTAHYA

Kütahya, Maltepe, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu'yu atadı
Bankalardaki altın hesapları rekor seviyeye ulaştı Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'güvenli bölge' çıkışı İş adamı, eşinin kendisinden habersiz üretim yaptığını öğrenince boşanma davası açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 12:50:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Ömer Toraman; "Kütahya huzur kenti"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]