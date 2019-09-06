Son Dakika Haberleri: Vali Ömer Toraman: "Taleplerin takipçisi olun"
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Vali Ömer Toraman: "Taleplerin takipçisi olun"

1 saat önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Şaphane ilçelerinde merkez ve ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Vali Ömer Toraman:

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Şaphane ilçelerinde merkez ve ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.


Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında yapılan toplantıya Gediz Kaymakamı ve Şaphane Kaymakam Vekili Muhammet Önder, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, ilgili daire müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.


Toplantıdaki amacın mahalle ve köy muhtarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunmak olduğunu belirten Vali Ömer Toraman, iş birliği vurgusu yaptı. Seçmenleriyle bir arada yaşayan muhtarların herhangi bir eksikliği ya da sorunu da bizzat yerinde yaşayıp gördüğünü kaydeden Vali Ömer Toraman, vatandaşın istek ve arzularını ilgili kamu kurumlarına iletilip takibinin yapılması ve çözümde iş birliğine gidilmesi gerektiğine dikkat çekti. Vali Toraman'ın konuşmasının ardından muhtarlar söz alarak sorun ve taleplerini dile getirdiler.


Muhtarlara tek tek söz veren Vali Ömer Toraman, sorunların gecikmeden çözümünü istedi ve ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. - KÜTAHYA

Ömer Toraman, Kütahya, Şaphane, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:13 Kaynak: İHA
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