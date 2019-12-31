Vali Ömer Toraman: "Yeni yılda daha çok çalışacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Ömer Toraman: 'Yeni yılda daha çok çalışacağız' - Son Dakika

Vali Ömer Toraman: "Yeni yılda daha çok çalışacağız"

7 saat önce

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, "Geçmişin muhasebesini yapıp, elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerle ilimizin ve ülkemizin geleceğine daha güvenle bakabilmesi için 2020 yılında da gayret göstereceğiz" dedi.

Vali Ömer Toraman:

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, "Geçmişin muhasebesini yapıp, elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerle ilimizin ve ülkemizin geleceğine daha güvenle bakabilmesi için 2020 yılında da gayret göstereceğiz" dedi.


Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Vali Toraman, "Ülkemiz ve dünyamız için önemli gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını geride bırakırken, 2020 yılına girmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.Her yeni yıl beraberinde umutlarla ve yeni başlangıçlarla geliyor. Geçmişin muhasebesini yapıp, elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerle ilimizin ve ülkemizin geleceğine daha güvenle bakabilmesi için 2020 yılında da gayret göstereceğiz.Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle, ülkemizle birlikte Kütahya'mızın da gelişmesi, kalkınması ve refahının artması için 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda çalışacağız. Tüm dünyada barışın, huzurun hakim olduğu bir yeni yıl diliyorum. 2020 yılının ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. (EFE-) - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:03 Kaynak: İHA
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