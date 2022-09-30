VALİ ÖNER 69 BİNA, 44 AHIR, 13 TİCARETHANE VE DEPO YIKILDI - Son Dakika
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VALİ ÖNER 69 BİNA, 44 AHIR, 13 TİCARETHANE VE DEPO YIKILDI

30.09.2022 09:41
VALİ ÖNER 69 BİNA, 44 AHIR, 13 TİCARETHANE VE DEPO YIKILDI

ARDAHAN Valisi Hüseyin Öner, Göle'de meydana gelen 5.0 depremde 69 bina, 44 ahır ve 13 ticarethane ve deponun yıkıldığını söyledi.

ARDAHAN Valisi Hüseyin Öner, Göle'de meydana gelen 5.0 depremde 69 bina, 44 ahır ve 13 ticarethane ve deponun yıkıldığını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, 27 Eylül günü saat 17.08'de, merkez üssü Göle ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremde Göle'ye bağlı Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca, Toptaş köyleri etkilendi. Can kaybı olmayan depremde 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, ahşap ve kargir evlerin bir kısmında duvar ve sıva çatlakları ile bazı binalarda kısmi yıkılmalar meydana geldi. Köylerdeki ahırların bir kısmı yıkılırken, bir kısmında hasar oluştu. Deprem sonrası ağır hasar gören Çullu köyü camisinin minaresi yıkıldı. Çullu köyünde de 4 buzağı öldü.

5 KÖYE 50 ÇADIR KURULDU

Depremden en çok etkilenen Göle ilçesine bağlı Çullu, Esenyayla, Küçüktaltunbulak, Koyunlu ve Kuytuca köylerinde evleri hasar gören vatandaşlar için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 5 köye toplam 50 çadır kuruldu. VALİ ÖNER DEPREM ZARARINI AÇIKLADI

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, bugün depremden etkilenen 10 köyde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla görüşerek sıkıntılarını dinleyen Vali Öner, Kuytuca köyünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Depremde 69 binada ağır hasar olduğunu 44 ahır ile 13 ticarethane ve deponun yıkıldığını söyleyen Vali Öner, hasar tespit çalışmalarının yarın sona ereceğini bildirdi. Kızılay'ın depremzedelere kumanya ve sıcak çorba ikramında bulunduğunu belirten Öner, devlet olarak vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya yönelik çaışmaların sürdüğünü ifade etti. Vali Öner, depremden etkilenen köyleri gezisinde çocuklara oyuncak dağıtarak onlarla da sohbet etti.

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DOÇ. DR. IRMAK ARDAHAN DEPREMİ SÜRPRİZ DEĞİL, FAY 5'TEN BÜYÜK 22 DEPREM ÜRETMİŞ DOÇ. DR. IRMAK ARDAHAN DEPREMİ SÜRPRİZ DEĞİL, FAY 5'TEN BÜYÜK 22 DEPREM ÜRETMİŞ Ardahan haberi | Ardahan'da depremden en çok etkilenen 5 köye 50 çadır kuruldu Ardahan haberi | Ardahan'da depremden en çok etkilenen 5 köye 50 çadır kuruldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel VALİ ÖNER 69 BİNA, 44 AHIR, 13 TİCARETHANE VE DEPO YIKILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: VALİ ÖNER 69 BİNA, 44 AHIR, 13 TİCARETHANE VE DEPO YIKILDI - Son Dakika
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