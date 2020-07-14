Vali Öner Çıldır ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner tanışma ve tanıma maksatlı ziyaretlere başlayarak ilk ziyaretini Çıldır ilçesinde gerçekleştirdi.



valiler kararnamesi ile Balıkesir Burhaniye kaymakamı iken Ardahan Valiliğine atanan Hüseyin Öner tebrik ziyaretlerinin ardından il merkezinde gerçekleştirdiği bir çok kurum ziyaretinin ardından ilçe ziyaretlerine başladı. Bir çok il müdürü ile beraber çıldır ilçesini ziyaret eden Vali Öner devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceleyerek yatırımlar hakkında bilgi aldı.



Yatırımları inceledikten sonra kaymakam Alper Taş ve Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ile birlikte muhtarla bir araya gelerek hem tanışma hemde muhtarların sorunlarını dinleyen vali öner çeşitli notlar aldırdı. muhtarlarla buluştuktan sonra Aktaş Sınır kapısını ziyaret eden vali Öner ilçeden ayrıldı. - ARDAHAN