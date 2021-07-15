Vali Öner'den Çıldır'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Hüseyin Öner, beraberinde İlçe Kaymakamı Alper Taş, Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ve Çıldır İl Genel Meclis Üyeleriyle birlikte ilçede yapımı devam eden Yeni Cami İnşaatı, Hastane İnşaatı ve Belediyenin yaptırdığı Şehitlik inşaatını yerinde inceledi. inşaatların durumu ve süreci hakkında yetkililerden ve müteahhitlerden bilgi aldı.

Vali Öner daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın açılış programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Öner, "Hepimizin bildiği üzere, hafızalarımızda çok kötü anıları olan 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin 5. Yıl dönümündeyiz. Ülkemizin huzuruna kasteden küresel istilacı güçlerin içimizdeki işbirlikçileri, hain Fetöcüler maalesef milletin özgür iradesiyle devletimizi yönetmesi için işbaşına getirdiği meşru hükümeti ve Cumhurbaşkanımızı devirmek için milletin parasıyla satın alınan silahları milletin meclisine ve millete doğrultmuş ve bu hain kalkışmanın sonucunda Türk Milleti olağanüstü bir cesaret ve ferasetle sokaklara dökülmüş, topa-tüfeğe karşı durmuş ve nihayetinde 251 şehit vermiş, aynı zamanda 2194'de gazimiz olmuştur. Şimdi 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 5. yıl dönümünde; Çıldır ilçemizde bugün olduğu gibi hem törenlerle, programlarla, hem de vefa örneği olacak tavır ve tutumlarla, çalışmalarla şehitlerimizi, gazilerimizi anıyoruz. Tesislerimize verdiğimiz isimlerle onların hatırlarını yaşatıyoruz. Vefa bu milletin en fazla değer verdiği, bu devletin de kurumsallaştırdığı bir duygu ve değer zenginliğidir. Bu bakımdan, bu tesisin hayata geçmesinde emeği geçenleri kutluyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle ve sokaklara dökülen Aziz Milletimizi saygıyla anıyorum. Parkımız hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Vali Öner daha sonra Kayabeyi köyüne giderek Şehit Jandarma Çavuş Erdoğan Sarıgül'ün ailesini ziyaret etti. Şehidimizin babası Alibey Sarıgül ve aile fertleriyle bir süre sohbet eden Vali Öner, şehidimize Allah'tan rahmet diledi.

Vali Öner, Kayabeyi köyünde tarihi kiliseyi de ziyaret ederek incelemede bulundu ve durumu hakkında köy muhtarından bilgi aldı. Kayabeyi köyünde vatandaşlarla bir süre sohbette bulunan Vali Öner, ardından Kenarbel köyüne geçerek burada Şehit Astsubay Şemsettin Uğuz'un adının verildiği parkın açılışını gerçekleştirdi. Parkın açılışında konuşan Vali Öner şunları söyledi:

" Türkiye'nin en doğusunda, Ülkemizin Kafkaslara ve Türki Cumhuriyetlere açılan kapısı Aktaş'tayız. Çok güzel ve büyük bir ülkenin, gururla yaşadığımız, mutlu ve huzurla yaşadığımız cennet yörelerinden biri. Bugün yaşadığımız bu huzur, güven ve mutluluğun en büyük emektarları şehitlerimiz, gazilerimiz. Onları ne kadar çok dua ile ansak, saygı ile ansak azdır. Hatıralarını yaşatmamız ve gelecek kuşaklara birer vefa örneği ile aktarmamız gerekir. Bugün de burada bunun güzel bir örneğini görüyoruz. 23 Şubat 1995 tarihinde Tunceli'de Şehit olan bu yörenin evladı Şemsettin Uğuz'un adını bir parkımıza vermek suretiyle Şehitlerimize ve Gazilerimize verdiğimiz değeri somut hale getirerek isimlerini de gelecek kuşaklara taşımış olacağız. Allah şehitlerimize rahmet etsin, ailelerine sabır versin. Parkımızın yapımında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun dileklerimle hepinize saygılar sunuyorum."

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Öner ve beraberindeki heyet, parkı gezdiler.

Vali Öner daha sonra Kurtkale köyüne giderek burada köy muhtarı ve vatandaşlarla buluştu. Köyde konuşlu bulunan Sınır Karakolunu da ziyaret eden Vali Öner, askerlerin Kurban bayramını tebrik etti. Sınırda askerlik yapmanın herkese nasip olmadığını belirten Vali Öner, bir araya geldiği askerlere vatani görevlerinde başarılar diledi.

Kurtkale bölgesindeki meyve bahçelerini de gezen Vali Öner daha sonra ilçeden ayrıldı. - ARDAHAN