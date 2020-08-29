Vali Öner ile Belediye Başkanı Demir'in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Öner, mesajında, Türk Milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 98'inci yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Üstünde yaşadıkları toprakların, tarih boyunca jeopolitik konumu sebebiyle başka milletlerin sahip olmak istediği yerlerden biri olduğuna dikkati çeken Öner, şunları kaydetti:

"Bu eşsiz topraklara sahip olmak isteyen batılı güçler, çok değil daha bir asır kadar önce ülkemizi parçalamak, milletimizi tarih sahnesinden silmek istemiş, bizleri çetin bir kurtuluş savaşına sürüklemişlerdir. Sadece düşmanla değil yokluklarla da büyük mücadele eden aziz milletimiz, azmi ve inancı sayesinde düşmanının kirli emellerini tersine çevirmeyi başarmış, istiklal mücadelesinden zaferle çıkmıştır."

Belediye Başkanı Faruk Demir ise 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan başkomutanlık meydan muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti, bağımsızlık içinde yaşama şerefine kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız da yayımladığı kutlama mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.