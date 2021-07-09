Vali Orhan Tavlı Başkanlığında Pandemiyle Mücadele ve Aşılama Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika

Vali Orhan Tavlı Başkanlığında Pandemiyle Mücadele ve Aşılama Çalışmaları Değerlendirildi Koronavirüs salgınıyla mücadele ve aşılama çalışmalarının en etkili bir şekilde yürütülmesi için Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Pandemiyle Mücadele ve Aşılama Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. 13 İlçe Kaymakamının Video Konferans Sistemi ile katıldığı toplantıya, Vali Yardımcısı M. Suphi Olcay, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer, Halk Sağlığı Başkanı Eriş Başaran Akça, Halk Sağlığı Başkan Yrd. Ahmet Demiral, Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Derya Tetiker katıldı. Toplantıda Kurban bayramı öncesi ve bayram süresince, ilimizde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, Covid-19 aşılama programlarının düzenlenmesi, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma konularında alınması gereken tedbir ve önlemler açısından değerlendirmeler yapıldı.