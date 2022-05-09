Vali Orhan Tavlı'dan Anneler gününde anlamlı ziyaretler - Son Dakika

Vali Orhan Tavlı'dan Anneler gününde anlamlı ziyaretler

Vali Orhan Tavlı\'dan Anneler gününde anlamlı ziyaretler
Son Güncelleme: 09.05.2022 08:39

Muğla Valisi Orhan Tavlı 8 Mayıs Anneler günü nedeniyle aziz şehitlerimizin annelerini ziyaret etti. Aziz şehitlerimizin annelerinin nezdinde tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Bu anlamlı ve özel günde şehit annelerini ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, aziz şehitlerimizin annelerine çiçek takdim ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun selamlarını iletti.

Ziyaretlerinde Bu toprağı bize vatan kılan, ülkemizin birliği ve bağımsızlığı için canlarını feda etmiş şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anan Vali Orhan Tavlı "Kahraman evlatlarımızın bizlere birer emaneti olan aziz şehitlerimizin anneleri başta olmak üzere, kahraman gazilerimizin annelerinin ve dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Vali Orhan Tavlı ve beraberindeki heyet, ziyaretlerinde aziz şehitlerimize dualar okudu, şehit ailelerimizle sohbet ederek ihtiyaçlarını sordu

Anneler gününde yaptığı ziyaretlerde Valimiz Sayın Orhan Tavlı'ya Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Aile ve Sosyal Hizmetlerİl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müftü Yardımcısı Erkan Saral, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen eşlik etti.

Kaynak: Bültenler

Recep Tayyip Erdoğan, Orhan Tavlı, Şehit, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Orhan Tavlı'dan Anneler gününde anlamlı ziyaretler - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Son Dakika: Kırklareli'nde selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! 3 kişi kayıp
08:56 AK Partili Metin Külünk'ten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a FETÖ ve PKK iddialarını içeren 3 soru
08:51 Galatasaray, Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en değerli takımını kurdu
08:41 Tansiyon problemi yaşayan Nazan Öncel, hastaneye kaldırıldı
08:05 Bakan Yerlikaya: İstanbul'da sel nedeniyle 2 kişi can verdi, onlarca ev ve iş yerini su bastı
08:00 Anadolu ekibi küllerinden doğacak! Marius Sumudica, Süper Lig'e geri dönüyor
03:32 Başakşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle mobilyacılar sitesi büyük zarar gördü
03:01 Küçükçekmece'de bir kadın sel sularına kapılmaktan böyle kurtarıldı
02:24 ''Madımak'' hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün cezası kaldırıldı
01:32 İstanbul Havalimanı'na yıldırım düştü, iki personel hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 09:29:18. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Orhan Tavlı'dan Anneler gününde anlamlı ziyaretler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement