Vali Orhan Tavlı\'dan Anneler gününde anlamlı ziyaretler

Bu anlamlı ve özel günde şehit annelerini ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, aziz şehitlerimizin annelerine çiçek takdim ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun selamlarını iletti.

Ziyaretlerinde Bu toprağı bize vatan kılan, ülkemizin birliği ve bağımsızlığı için canlarını feda etmiş şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anan Vali Orhan Tavlı "Kahraman evlatlarımızın bizlere birer emaneti olan aziz şehitlerimizin anneleri başta olmak üzere, kahraman gazilerimizin annelerinin ve dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Vali Orhan Tavlı ve beraberindeki heyet, ziyaretlerinde aziz şehitlerimize dualar okudu, şehit ailelerimizle sohbet ederek ihtiyaçlarını sordu

Anneler gününde yaptığı ziyaretlerde Valimiz Sayın Orhan Tavlı'ya Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Aile ve Sosyal Hizmetlerİl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müftü Yardımcısı Erkan Saral, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen eşlik etti.