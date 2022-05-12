Vali Orhan Tavlı Engel Tanımayan Derneklerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı'nın eşlik ettiği ziyaretlerde Vali Orhan Tavlı'yı Muğla Engelliler Derneğinde Başkan Emine Çakıroğlu, Muğla Zihinsel Engelliler Derneğinde Başkan Menderes Çetinözlü, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesinde Başkan Pnar Boyacı karşıladı.

Ziyaretlerinde Dernek Başkanlarından ve yönetiminden derneklerin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alan Vali Orhan Tavlı engel tanımayan dostlarımızla ve aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti, yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Yaşamı paylaşıp, birbirimize destek olduğumuz, farklılıkları güzellikler olarak gördüğümüz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk ve engel olmadığını vurgulayan Vali Orhan Tavlı Devletin şefkat şemsiyesi dışında hiç bir vatandaşımızın kalmaması için özel gayret gösterildiğini söyledi.

Tüm samimiyeti ile engel tanımayan bireylerin ve derneklerin yanında olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şuuruyla hareket eden ve insanı "Yaratılmışların en şereflisi" olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak bizler, her konuda engel tanımayan kardeşlerimizin hizmetinde olmaya, onları mutlu ve memnun etmeye, onları hayatın her alanına dâhil edip yaşamlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Baş tacı olan, engel tanımayan bireylerin sorunlarına çözüm üretmek, sosyal hayat içerisinde daha fazla yer almalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm zorluklara rağmen sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan, spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engel tanımayan kardeşlerimizin verdikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı Engelliler Haftasının engel tanımayan kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diledi.